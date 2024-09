Terminal 7 será inaugurado em Manaus nesta sexta-feira (20), anuncia prefeitura

Terminal está localizado na avenida Torquato Tapajós, esquina com a Avenida do Turismo, na Zona Oeste.

Na próxima sexta-feira (20), às 9h15, a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), inaugurará o Terminal de Integração 7 (T7). O terminal está localizado na avenida Torquato Tapajós, esquina com a Avenida do Turismo, na Zona Oeste.

A obra visa melhorar a mobilidade urbana e proporcionar mais conforto aos moradores das zonas Norte e Oeste. Também atenderá a área rural na BR-174, beneficiando diretamente 32 comunidades. O T7 é um marco importante para o transporte público da cidade.

Com uma área total de 15.946,29 metros quadrados, o T7 possui uma arquitetura moderna e acessível. O terminal conta com tecnologias de ponta, duas plataformas de embarque e desembarque, além de áreas para ciclistas e veículos particulares.

Uma das principais inovações é a reorganização das linhas de ônibus. O T7 integrará 22 linhas, aumentando a conectividade entre as zonas Norte, Oeste e áreas adjacentes. Destas, oito são novas, projetadas para atender às necessidades locais, e 14 foram reformuladas para otimizar o fluxo de passageiros.

