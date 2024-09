Feira Norte do Estudante acontece em Manaus nesta sexta em novo formato

Evento acontece a partir das 10h, no Palacete Provincial, localizado na Praça Heliodoro Balbi, no Centro.

Após 12 anos orientando carreiras por meio de palestras, testes vocacionais, provas de vestibular e júris simulados, tudo gratuitamente, a Feira Norte do Estudante (FNE) apresentará seu novo formato de evento, nesta sexta-feira (20), a partir das 10h, no Palacete Provincial, localizado na Praça Heliodoro Balbi, no Centro.

A FNE é conhecida nacionalmente por oferecer mais de 100 palestras gratuitas com profissionais renomados, principalmente, sobre novas carreiras e tendências do mercado de trabalho.

Além disso, o evento reúne mais de 15 mil jovens e adolescentes, que estão em busca de orientação sobre o tema. O evento nesta sexta-feira terá uma apresentação sobre a próxima edição da feira, que ocorrerá em 2025, coffee break e estacionamento para os participantes. A FNE é uma realização da IAI Produções, que possui mais de 20 anos de atuação na Região Norte.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱