Homem é preso por estuprar vizinha adolescente no Amazonas

Um homem de 35 anos, foi preso nesta quarta-feira (18), por estuprar a vizinha de 14 anos. O crime foi cometido no dia 27 de agosto deste ano, no município de Manacapuru, interior do Amazonas.

Leia também: Homem é preso por roubo a ônibus na Zona Leste de Manaus

De acordo com a delegada Mary Anne Trovão, titular da DEP de Manacapuru, as investigações iniciaram após a equipe policial receber uma denúncia do Conselho Tutelar do município, no mesmo dia, sobre a vítima ter sido estuprada dentro da própria residência, na zona rural de Manacapuru.

“O autor era vizinho da vítima, entrou na casa e começou a conversar com ela e, em determinado momento, ele a segurou com força e cometeu o crime. A vítima pediu para que ele parasse, porém, o indivíduo não obedeceu”, falou a delegada.

Conforme a delegada, depois que o homem foi embora, a adolescente pediu ajuda para seus familiares, que procuraram o Conselho Tutelar para denunciar.

“Na manhã de quarta-feira (18/09), foram realizadas diligências no endereço do autor, porém ele não foi encontrado. O indivíduo compareceu à delegacia à tarde, onde foi cumprida a prisão preventiva dele”, disse a delegada.

O homem responderá por estupro de vulnerável e ficará à disposição da Justiça.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱