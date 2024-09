Amazonas tem quatro candidatos a vereador com mandados de prisão em aberto

Candidatos concorrem em municípios do interior do AM

O Estado do Amazonas tem quatro candidatos a vereador que estão com mandado de prisão em aberto. É o que aponta um levantamento feito pelo site de notícias, G1.

Todos os quatro concorrem aos cargos públicos em municípios do interior. Em Santa Isabel do Rio Negro, o candidato Finkler (Avante), é alvo de mandado de prisão preventiva por lesão corporal expedido em 11 de abril de 2024. O secretário geral do Avante no Amazonas, Wagno Oliveira, informou não ter conhecimento do candidato.

Em Nova Olinda do Norte, Guga do Volei (Novo), é alvo de mandado de prisão por pensão expedido em 27 de fevereiro de 2023.

No município de Parintins, Prof. Viviane Silva (PRD) é alvo de mandado de prisão preventiva por roubo emitido em 17 de janeiro de 2023.

Já em Barcelos, Henrique Silva (PRD) é alvo de mandado de prisão por pensão expedido em 26 de agosto de 2024.

Os últimos três citados não se manifestaram.

A legislação aponta que os mandados de prisão em aberto não impede o candidato de disputar a eleição. A proibição só é adotada para condenados definitivos ou por colegiado de juízes.

