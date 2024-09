VÍDEO: motoristas se ameaçam com pedaço de pau e terçado em briga de trânsito, em Manaus

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o momento em que dois motoristas se ameaçam durante uma briga de trânsito na Avenida Rodrigo Otávio, Zona Sul de Manaus.

Nas imagens é possível perceber que o motorista do caminhão cruza a frente do carro, e logo em seguida, o condutor do veículo menor fica na faixa ao lado do veículo maior.

Na sequência, o motorista do caminhão bate na parte superior do carro com um pedaço de madeira, no momento em que o motorista do carro sai do veículo armado com um terçado.

O condutor do caminhão acelera, e não há informações se a briga de trânsito continuou.

