Quem são os maiores artilheiros da história do Amazonas FC?

Com apenas cinco anos de existência, o Amazonas FC é hoje o principal clube do Norte do Brasil. Sem nenhum representante na primeira divisão nacional, a região tem duas equipes na Série B, sendo que o time de Manaus é o melhor colocado, acima do Paysandu-PA na tabela de classificação.

Fundado em 23 de maio de 2019, o Amazonas tem conseguindo uma rápida ascensão e em 2023 já conquistou seus primeiros títulos de peso, faturando o Campeonato Amazonense e a Série C do Brasileirão. Neste ano, a equipe acabou ficando com o vice no Estadual e caiu para o Flamengo na terceira fase da Copa do Brasil.

Apesar disso, a temporada ainda não terminou completamente para o Amazonas FC, que ainda tem chances de brigar pelo acesso à elite do futebol nacional, ao menos de acordo com as chances que alguns sites de apostas oferecem para a Série B do Campeonato Brasileiro. Graças à Oddschecker, é possível descobrir facilmente quais são as melhores casas de apostas para encontrar as cotações da segunda divisão.

Mesmo sendo um clube ainda muito jovem, o time manauara já tem alguns jogadores que marcaram seu nome nessa história que ainda começa a ser escrita. Desde que foi a campo pela primeira vez, o Amazonas já tem pelo menos quatro artilheiros que passaram da marca de dez gols com a camisa aurinegra, formando hoje a lista dos maiores matadores da Onça Pintada da Zona Leste.

Sassá – 22 gols

Considerado o maior jogador que já passou pelo Amazonas, o atacante Sassá foi uma aposta do clube para a temporada de 2023. Então com 29 anos e longe de viver o auge dos tempos de Botafogo e Cruzeiro, ele acabou se tornando a grande referência ofensiva da equipe e foi o artilheiro da Série C no ano passado, marcando 18 gols em 22 jogos.

Frequentemente dividindo a braçadeira de capitão com outros companheiros, Sassá vem tendo um desempenho bem abaixo em 2024 e só marcou quatro gols em 23 partidas. Ao todo, ele tem 22 bolas na rede em 46 aparições desde que chegou a Manaus, o que lhe torna o maior goleador da história do clube.

Rafael Tavares – 21 gols

Apenas com um gol a menos do que Sassá, o meia Rafael Tavares chegou ao Amazonas em 2022 e desde então já disputou 78 jogos pela equipe, marcando 21 vezes e dando outras oito assistências. Aos 33 anos de idade, ele é o camisa 10 aurinegro e uma das referências do elenco.

Rafael foi revelado pelo São Paulo em 2010, mas não chegou a atuar profissionalmente pelo Tricolor Paulista, passando por outros grandes clubes como Goiás, Paysandu e América-RN. No entanto, teve maior destaque pelo Luverdense-MT entre 2011 e 2013, marcando 14 gols em 66 jogos, e agora pelo Amazonas.

Luan Silva – 14 gols

Atual camisa 9 da Onça Pintada, ele chegou ao clube em 2023 e participou das conquistas do Estadual e da Série C, mas acabou se transferindo ao futebol da Macedônia no começo deste ano, retornando ao Brasil no início de agosto. Com cinco gols em seis jogos, ele é o artilheiro da equipe na segunda divisão e tem 14 tentos ao todo, aparecendo no top 3 da história do clube.

Ítalo – 11 gols

Único jogador que não faz parte do plantel atual do Amazonas, o centroavante Ítalo foi um dos destaques da campanha até a semifinal da Série D em 2022, terminando o campeonato como o artilheiro com 11 gols, empatado com o companheiro Rafael Tavares. Na temporada seguinte, ele se transferiu para Coréia do Sul, onde está até hoje, atuando pelo Daegu FC.

