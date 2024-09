Estelionatário é preso por golpes financeiros contra idosos no Amazonas

Um homem identificado como Sebastião Moreira da Silva, de 44 anos, foi preso, nesta quinta-feira (19), por estelionatos e apropriação indevida de bens contra várias pessoas idosas. A prisão ocorreu no bairro Comunicações, no município de Tabatinga (distante 1.106 quilômetros de Manaus).

Leia também: Homem é preso por roubo a ônibus na Zona Leste de Manaus

Conforme a delegada Maria Beatriz Andrade, da DEP de Tabatinga, o homem tem um histórico robusto de crimes de estelionato. Ele fez diversas vítimas, sendo todas idosas e com pouca instrução formal, e se aproveitava da confiança e vulnerabilidade delas para cometer os golpes.

“Em um dos casos, o infrator enganou uma idosa indígena, afirmando que ele poderia intermediar um benefício financeiro de direito dela. A vítima confiou no indivíduo e passou seus dados e senhas bancárias a ele, que realizou diversos saques e um empréstimo no valor de R$ 10 mil sem a autorização da idosa, causando-lhe prejuízo significativo”, disse a delegada.

Segundo a delegada, em outra ocasião, o autor utilizou os documentos de um idoso para realizar um empréstimo no valor de R$ 8,6 mil. Atualmente, a vítima continua a pagar as parcelas para quitar o prejuízo.

“Em todos os casos, o modus operandi do autor é semelhante, ele sempre age de maneira sistemática para obter vantagens ilícitas de pessoas idosas e aposentadas. Iniciamos as investigações logo após as vítimas registrarem os Boletins de Ocorrência (BOs) na delegacia, e descobrimos que o estelionatário arrecadou mais de R$ 50 mil com os golpes”, contou a delegada.

De acordo com a delegada, depois de colher todos os elementos do caso, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do autor e a ordem judicial foi cumprida na residência dele, no bairro Comunicações, em Tabatinga.

“Possivelmente o valor dos golpes pode ultrapassar o estimado até o momento, todavia ainda iremos ouvir outras possíveis vítimas deste infrator e as investigações continuam”, falou a delegada.

Sebastião Moreira da Silva responderá por estelionato e apropriação indevida de bens ou rendimentos de idosos. Ele já se encontra detido, à disposição da Justiça.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱