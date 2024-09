Polícia prende terceiro envolvido em triplo homicídio ocorrido em 2022 em Manaus

Um homem identificado como Eliel da Silva Lopes, de 30 anos, foi preso, na quinta-feira (19), pelo homicídio triplamente qualificado de Hudson Reis de Oliveira, de 45 anos, Jania Carvalho Simplício, de 50 anos, e Vanessa Araújo Carvalho, de 40 anos. O crime ocorreu no dia 10 de setembro de 2022, em uma loja na rua Belo Horizonte, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

As investigações do caso foram presididas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e apontam que a motivação teria sido um acerto de contas com Hudson, que já tinha passagem pela polícia. Vanessa estava grávida de sete meses quando foi assassinada.

Conforme o delegado Fabiano Pignata, titular do 8º DIP, Eliel participou do crime dirigindo o veículo que deu suporte à chegada e a fuga dos executores no local do delito.

“Os autores dos tiros são Maurício Pereira da Silva, conhecido como “Boneca”, e Wesley Reais de Souza, conhecido como “Pateta”, e eles foram presos pela DEHS na época. O caso já se encontra em fase processual e o mandado em nome de Eliel foi requerido pelo Ministério Público do Amazonas (MPAM)”, falou o delegado.

Segundo o delegado, foi feito um trabalho de inteligência para identificar o paradeiro do homem e ele foi preso no bairro Compensa.

Procedimentos

Eliel da Silva Lopes responderá por homicídio triplamente qualificado e ficará à disposição da Justiça

