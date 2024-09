Polo Industrial de Manaus fatura R$ 114,19 bilhões, mostram indicadores

Empresas do Polo Industrial de Manaus faturaram mais de R$ 114 bilhões no período e tiveram o melhor mês do ano em termos de mão de obra

O Polo Industrial de Manaus (PIM) faturou R$ 114,19 bilhões até julho, o que indica crescimento de 13,97% em relação ao mesmo intervalo do ano passado (R$ 100,19 bilhões).

Em dólar, o faturamento do PIM, em igual intervalo, foi de US$ 21.95 bilhões, representando alta de 9,7% na comparação com o período de janeiro a julho de 2023 (US$ 20.01 bilhões).

As exportações da indústria da Zona Franca de Manaus totalizaram US$ 388.78 milhões entre janeiro e julho deste ano, o que representa crescimento de 14,16% em relação ao mesmo intervalo de 2023 (US$ 340.54 milhões).

Em julho, o PIM teve seu melhor resultado do ano em termos de mão de obra – 122.670 trabalhadores diretos, entre efetivos, temporários e terceirizados, o que representa crescimento de 8,88% ante julho do ano passado (112.663 trabalhadores).

A média mensal de empregos do PIM em 2024 está estabelecida em 119.493 trabalhadores, o que indica alta de 6,65% na comparação com a média mensal de igual período do ano passado (112.042 trabalhadores).

Em dólar, o faturamento acumulado de janeiro a julho já chega a quase US$ 22 bilhões (Arte: Fábio Alencar/Suframa)

Segmentos e produtos

Bens de Informática (faturamento de R$ 26,1 bilhões entre janeiro e julho e participação de 22,86% no resultado global); Eletroeletrônico (faturamento de R$ 20,51 bilhões e participação de 17,96%); Duas Rodas (faturamento de R$ 21,01 bilhões e participação de 18,4%); Químico (faturamento de R$ 11,35 bilhões e participação de 9,94%); e Termoplástico (faturamento de R$ 10,47 bilhões e participação de 9,17%) foram os cinco principais segmentos do PIM nos sete primeiros meses de 2024.

Entre os principais produtos fabricados pelo PIM, os maiores destaques ficaram por conta dos receptores de sinal de televisão, com 4.619.592 unidades e aumento de 107,69%; condicionadores de ar de janela ou de parede de corpo único, com 224.898 unidades e aumento de 166,74%; condicionadores de ar do tipo split system, com 3.294.408 unidades e aumento de 71,38%; fornos micro-ondas, com 3.199.098 unidades e aumento de 60,01%; motocicletas, motonetas e ciclomotos, com 1.063.208 unidades e aumento de 15,48%; e televisores com tela de LED e OLED, com 8.290.959 unidades e crescimento de 13,08%.

*Com informações da assessoria

