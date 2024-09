Estudo revela qual população menos usa camisinha; veja posição do Brasil

Uma pesquisa global realizada pela marca Durex, com mais de 39 mil pessoas em 36 países, mostra as regiões que mais usam camisinha no ato sexual e quais menos usam. No Reino Unido, por exemplo, ela é o terceiro método contraceptivo mais usado, atrás da pílula e do implante hormonal. Porém, apenas 15% dos britânicos usam o preservativo.

O Brasil aparece em 14º lugar com 32% das pessoas revelando que usaram camisinha nos últimos 12 meses. Ele fica atrás países como Peru e México, que ficaram em 3º e 13º lugar, com 41% e 33%, respectivamente.

Além do Peru, completam as três primeiras posições os Emirados Árabes Unidos, em primeiro lugar, com 63%, e Vietnã, em segundo, com 46%. O que surpreende, entretanto, são as últimas seis posições que ficaram com Estados Unidos e França, onde apenas 16% dos americanos e franceses disseram usar camisinha, Reino Unido (15%), Canadá (14%), Japão e Países Baixos (12%).

Os preservativos são o método mais eficaz de prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, como clamídia, gonorreia e herpes, sendo eficazes em 95% dos casos. No entanto, estudos mostram que quando os preservativos são usados incorretamente, a eficácia cai para cerca de 79%.

A pesquisa ainda descobriu que os motivos mais comuns para não usar o preservativo incluem a percepção de falta de sensação — citada por 16% dos entrevistados — falta de espontaneidade (14%) e a ideia de que eles podem acabar com o humor (13%).

Não à toa um relatório internacional de 2022 publicado no periódico Frontiers in Medicine, mostrou que a região com a maior prevalência de ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis) desde 1990 é o Leste Asiático — incluindo o Japão, onde apenas 12% das pessoas compram preservativos.

Além disso, de acordo com dados do Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças, a Holanda tem o quinto maior número de casos anuais relatados de clamídia entre todos os países europeus — cerca de 24.000. A França ficou em 7º lugar, com 14.199 casos de clamídia relatados em 2022.

*Com informações Extra

