Ténéré 700 vem para o Brasil; Rodrigo Borges Torrealba fala sobre anúncio da Yamaha

Após quatro longos anos de espera, os brasileiros finalmente receberam a boa notícia: as pré-vendas da T7, como o modelo é carinhosamente chamado, já começarão no início de 2025

Durante a apresentação da edição de 2024 do maior evento de motocicletas do Brasil, o Festival Interlagos, a Yamaha confirmou a chegada da Ténéré 700 ao país.

Após quatro longos anos de espera, os brasileiros finalmente receberam a boa notícia: as pré-vendas da T7, como o modelo é carinhosamente chamado, já começarão no início de 2025.

O executivo do setor de motocicletas, Rodrigo Borges Torrealba, comenta a seguir sobre a linha Ténéré e os planos da Yamaha de trazer a T7 para o Brasil.

Ténéré 700 e sua chegada no país

Lançada no exterior em 2019 e vendida lá fora a partir do início de 2020, a Yamaha Ténéré 700 foi finalmente anunciada para o Brasil após uma espera de mais de quatro anos. A aventureira ainda não teve o seu valor definido para o país, mas na Europa seus preços partem de 10.950 euros. A moto já entrará em pré-venda online por aqui no primeiro trimestre de 2025.

O CEO da Moto-X Yamaha, Rodrigo Borges Torrealba, comenta sobre o design da motocicleta, ressaltando a sua silhueta esbelta e tanque estreito para um maior conforto e desempenho do piloto.

“Quanto ao estilo, teremos acesso a duas opções de cores: blue e shadow grey, ou seja, azul-marinho e cinza-fosco. A Ténéré 700 não deve vir com especificações ou estruturas muito diferentes da versão de 2024 vendida no exterior. O chassi do tipo berço duplo tem o design cômodo complementado pelos garfos telescópicos invertidos na dianteira, carenagem com bolha de acrílico, assento reto e uma tela de LCD vertical como painel de instrumentos”, explica.

Em relação às suas especificações, a T7 apresenta 689cc, uma potência máxima de 73,4cv a 9.000 rpm e torque de 6,94 kgfm a 6.500 rpm. Seus amortecedores de longo curso se destacam, com 210 mm na dianteira e 200 mm na traseira — essa última é assistida por uma mola ajustável eletronicamente. O freio ABS da Ténéré 700 conta com três modos: ligado, desligado na traseira e desligado de fato.

Essas informações são baseadas no modelo lançado este ano para vendas no exterior, mas as únicas medidas confirmadas pela marca para a Yamaha T7 que será vendida no Brasil foram o entre-eixos de 1.595 mm e o vão livre do solo de 240 mm, conforme o site de notícias da indústria, Motor1 Uol.

Por que a demora?

Não há confirmação sobre o motivo para a Ténéré 700 demorar tanto para chegar ao Brasil. Contudo, suspeita-se que a versão da motocicleta lançada na Europa não tenha conseguido passar pelos testes de homologação de ruídos por aqui. Segundo matéria no site Webmotors, as exigências para a homologação de ruídos no exterior são mais flexíveis que as brasileiras.

Enquanto o Brasil usa um ensaio com cinco passagens a 50 km/h em terceira marcha para a medição de ruídos, fora daqui, as autoridades estabeleceram outro ensaio que não limita marcha de aceleração ou velocidade, apenas decibéis. Isso quer dizer que as mesmas motocicletas permitidas lá podem não ser permitidas aqui — e a T7, que é um modelo maior e raramente estará em terceira marcha a 50 km/h nas vias públicas, não teria passado no teste.

Com a chegada próxima da Ténéré 700 no Brasil, é possível que tenham sido feitas alterações no motor da moto para atender aos requisitos da homologação.

Ténéré: a todo-terreno mais tradicional da Yamaha

A Yamaha Ténéré original foi apresentada em 1983, há pouco mais de 40 anos, e desde então se estabeleceu como uma das motocicletas mais influentes do século XX. Sua história começou oficialmente com a XT 600Z Ténéré, lançada em 1985 na Europa e em 1988 no Brasil. A motocicleta robusta inaugurou a entrada da Yamaha brasileira nos motores de quatro tempos e partida elétrica, entregando suspensões de longo curso e 595 cc.

“O icônico tanque de combustível, com uma incrível capacidade de 24 litros, foi uma das marcas da primeira Téneré, que logo se popularizou no Brasil entre os amantes de motocicletas que sonhavam com a big trail a qual, pouco tempo depois, venceria o maior rally do planeta, o Rally Paris-Dakar, em 1991”, conta Rodrigo Borges Torrealba, CEO da Moto-X Yamaha.

Rodrigo Borges Torrealba ainda aponta que a XT 600Z Ténéré foi a escolha de motociclistas durante décadas, mas novas edições foram lançadas para atender a diferentes públicos. Em 2010, por exemplo, surgiu a XTZ 250 Ténéré, um novo clássico com base mecânica da Lander incrementada com farol duplo, carenagens e banco em dois níveis com maior conforto — características comuns da Ténéré.

“Apenas dois anos depois, em 2012, a Yamaha lançaria a moto que é um sonho de consumo de muitos brasileiros até hoje: a XTZ 1200 Super Ténéré. Esse ‘monstro’ big trail conta com um motor de quatro tempos com refrigeração líquida, dois cilindros em linha e 110 cavalos”, explica o líder no setor das motocicletas, Rodrigo Borges Torrealba. Além das citadas, houve diversas outras variantes da Ténéré, e uma característica que todas têm em comum é a incrível versatilidade e potência atribuídas ao nome.

Expansão da Yamaha no Brasil

O primeiro escritório da Yamaha no Brasil foi instalado em 1971 e, desde então, a distribuidora e fabricante de motocicletas vem se expandindo em território nacional. Atualmente, a marca domina uma fatia considerável do mercado brasileiro, emplacando mais de 74 mil motocicletas apenas no primeiro trimestre de 2024, de acordo com dados da Fenabrave.

Além de refletir o importante papel de revendedoras de alto desempenho como a Moto-X Yamaha, de Rodrigo Borges Torrealba, esses números apontam uma grande aceitação da marca no país. A Yamaha ainda divulgou que planeja investir R$ 520 milhões no Brasil entre 2023 e 2025 — um valor que está sendo direcionado para iniciativas ambientais, otimização da fábrica de Manaus e mudança da sede do grupo de Guarulhos para a capital de São Paulo.

A expansão da Yamaha no Brasil também é reconhecida pela dedicação da marca em trazer modelos bastante pedidos pelos brasileiros, como no caso da Ténéré 700 e modelos da esportiva R-series. No entanto, consumidores aguardam por outras motocicletas que já existem em outros mercados, mas que ainda não estão disponíveis nacionalmente, como a Yamaha MT-15 e Yamaha R7.

Sobre Rodrigo Borges Torrealba

O executivo Rodrigo Borges Torrealba atua como diretor-executivo da Moto-X Yamaha, uma das principais revendedoras de motocicletas da Yamaha no Brasil, com concessionárias em diversas cidades do Rio de Janeiro.

Apaixonado pelo universo das motocicletas, Rodrigo Borges Torrealba migrou da indústria marítima para o comércio de motos, e hoje lidera essa operação que é uma das principais do país.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱