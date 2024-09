Mãe é suspeita de matar filho a facadas e decapitá-lo

Um menino de seis anos de idade, identificado como Miguel Ryan, foi assassinado e decapitado pela própria mãe, nesta sexta-feira (20), em um apartamento localizado no bairro de Mangabeira 4, em João Pessoa (PB).

Segundo relatos de vizinhos, gritos de socorro da criança foram ouvidos nas primeiras horas da manhã, o que mobilizou a Polícia Militar. Ao chegar ao local, os policiais encontraram uma cena devastadora: a cabeça do menino estava no colo da mãe, Maria do Rosário Mendes, que apresentava lesões no tórax.

A mulher, que demonstrava sinais de descontrole mental, tentou atacar os policiais com duas facas, forçando-os a disparar tiros para contê-la. Segundo relataram alguns vizinhos, cerca de 10 disparos foram ouvidos.

Maria do Rosário foi socorrida e encaminhada ao Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, onde permanece em estado grave.

Relatos iniciais sugerem que a mãe poderia estar envolvida em práticas de rituais macabros. No local do crime, foram encontrados vídeos relacionados a rituais de decapitação, além de um gato agonizando em um dos quartos. Testemunhas afirmaram que dias antes do crime, músicas com caráter ritualístico foram ouvidas vindas do apartamento.

O crime, que ocorreu por volta das 4h da manhã, segue em investigação pela Polícia Civil, que tem um prazo de 10 dias para concluir o inquérito com base nos laudos periciais. As circunstâncias envolvendo o estado mental da acusada e possíveis motivações rituais estão sendo analisadas pelas autoridades.

*Com informações do Paraíba Master

