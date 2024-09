Envolvido em ataque que matou médica e empresária em bar de Coari é preso

Na ocasião do crime, os alvos dos criminosos se abrigaram atrás de duas mulheres, inocentes, que estavam no local

Felipe Souza Castro, de 21 anos, foi preso, na quinta-feira (19), por envolvimento no ataque a um bar do município. O crime ocorreu no dia 21 de julho, em Coari, interior do Amazonas.

Segundo o delegado José Barradas, titular da unidade policial, na noite do domingo, dois homens chegaram no bar e efetuaram disparos de arma de fogo contra Arizonilson da Silva de Souza, de 24 anos; Eduardo da Silveira Moriz, de 20; e João Carlos Ribeiro da Silva, de 28.

“Eles receberam ordens para executar os três homens, em razão de uma dívida ligada ao tráfico de drogas. Na ocasião, os alvos teriam usado uma empresária e uma médica, que tinham 62 e 39 anos, como escudo e elas foram alvejadas pelos disparos e não sobreviveram aos ferimentos”, falou o delegado.

Conforme o delegado, o mandado de prisão de Felipe foi cumprido no momento em que ele se entregou na delegacia, e confessou seus delitos.

“Ainda tem outro indivíduo, o Eneflis Rubim Batos, de 33 anos, que está sendo procurado por envolvimento no caso. Quem souber do paradeiro dele, deve entrar em contato pelo número (92) 98200-0184, disque-denúncia da DIP de Coari, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). A identidade do informante será mantida em sigilo”, afirmou o delegado.

Procurado: Eneflis Rubim Batos. (Foto: Divulgação/PC-AM)

Procedimentos

Felipe Souza Castro responderá por homicídio, onde será encaminhado a audiência de custódia e ficará a disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria

