Artesã enaltece ancestralidade amazônida e conquista espaço em Manaus

Após mais de 10 anos produzindo bonecas de pano com traços, cores e acessórios que lembram a beleza nortista, a artesã Vanda Amaral, 47 anos, agora integra um espaço colaborativo no Centro de Manaus, com bonecas exclusivas que fomentam a ancestralidade local.

Manauara, ela vive atualmente a 20 km da capital, em Iranduba. Sua trajetória iniciou de forma despretensiosa, em 2013, quando a pedido de um familiar, produziu uma boneca para sua sobrinha e se apaixonou pela arte da bonecaria.

Até 2022, ela produzia bonecas de pano comuns, quando descobriu seu dom em representar a ancestralidade amazônida por meio de um estilo inovador.

Apenas em 2023, ela passou a produzir bonecas de pano com representatividade, quando dentro da universidade pública precisou conceber um produto original para apresentar na conclusão da especialização em Negócios da Floresta. Ela acabou criando sua protagonista, a “Flor de Tucumã”.

“Apresentei uma inovação em um tema comum (bonecas de pano), mas a Flor de Tucumã nasceu das lembranças da minha infância, de uma época em que não se via a identidade nortista em uma boneca.”, afirma Vanda.

A artesã Vanda Amaral produz bonecas exclusivas que fomentam a ancestralidade local Fotos: Divulgação

Ela então consolidou a Bonecaria da Amazônia, onde produz do zero cada boneca, manualmente, do corpo as roupas, até os detalhes mínimos, como acessórios, biojoias e pinturas. As encomendas e vendas são feitas pelas redes sociais.

Atualmente ela possui uma variedade maior de temáticas em seu catálogo, incluindo as bonecas guerreiras Cunhã Poranga e as de modelos inspirados em lendas, como a Iara. Porém, Vanda ressalta que suas criações mais exclusivas retratam a beleza genuinamente amazonense.

“A minha obra-prima carrega nossa ancestralidade em seus traços físicos, seu fenótipo é dos povos originários e isso me orgulha grandemente, por ela ser a versão que representaria a minha criança dos anos 80, que ao ver as bonecas com estereótipo loira, de olhos azuis, fazia com que eu me sentisse perdida.”, conclui a artesã sobre a representatividade em suas obras.

A beleza ancestral chega no Centro de Manaus

As bonecas, que até então só eram vendidas sob encomendas online ou em eventos esporádicos, chegaram no 2⁰ semestre deste ano, no Centro Histórico, num espaço coletivo, localizado na rua Barroso, 279, Centro.

A recém-instalação da bonecaria de Vanda no local, ainda não conta com a Flor de Tucumã em tamanho original (50 cm de altura), mas é possível encontrar as miniaturas (35 cm), além de outros modelos recentes.

A Flor de Tucumã — uma boneca genuinamente amazonense

Em um post da sua conta do Instagram (@bonecariadaamazonia), Vanda conta a história da sua protagonista, a Flor de Tucumã, e apresenta a boneca como: “Uma beleza nortista, com pele morena, cabelos escuros e todo o encanto da ancestralidade…” e finaliza dizendo que esta é uma boneca para quem se sente representado por ela.

A engenheira ambiental, Darlene Pires, 44 anos, é uma das clientes de Vanda que realmente se surpreendeu com a semelhança da boneca, que lembra a mulher amazonense.

“Quando vi a Flor de Tucumã, lembrei da minha filha. Ela também tem o rosto redondo, cabelos lisos, longos e pretos e olhos bem marcados, além da pele morena bronzeada pelo sol do Amazonas. Enviei uma foto dela para a Vanda e disse que ela havia copiado a minha filha, ela adorou e disse que é a ancestralidade presente nas duas que traz essa semelhança, na aparência e na essência. Me emocionei!.”, declarou a cliente e agora fiel seguidora.

Planos de inserção no digital

A visão de escalabilidade da artesã e CEO da Bonecaria da Amazônia é ilimitada, ela planeja repassar seus conhecimentos, por meio de um curso com vídeo aulas, onde outros interessados na arte da bonecaria poderão aprender também a fazer bonecas amazonenses.

“Eu tenho um produto novo, diferenciado, e sei que dificilmente alguém, hoje no mercado, faz algo semelhante. Então, eu sinto a necessidade de compartilhar, principalmente porque meu propósito de vida como bonequeira, é levar a representatividade da beleza Amazônida para o nicho de bonecas de pano.”, confirmou a artista.

O curso encontra-se em produção e em breve será disponibilizado para vendas. Enquanto isso, ela possui um grupo no WhatsApp, onde já compartilha técnicas gratuitamente.

É possível entrar em contato com Vanda, pelo Instagram: @bonecariadaamazonia ou através do WhatsApp comercial: (92) 99366-6210 para conferir o estoque, solicitar a participação em seu grupo ou obter informações do seu futuro curso online e ainda verificar sua agenda de eventos em Manaus.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱