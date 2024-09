VÍDEO: Cliente e segurança brigam no meio de shopping, em Manaus

Uma cliente e uma segurança de um shopping localizado no bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus, se envolveram em uma confusão dentro do centro comercial, nesta sexta-feira (20).

O momento foi visto por clientes que estavam transitando no local na hora da confusão. Pelas imagens é possível ver que a segurança está segurando o cabelo da cliente, que também revida a agressão.

Em seguida, mais dois seguranças chegam para intervir, e conseguem separar as duas partes envolvidas. A motivação da briga ainda não foi esclarecida.

O Em Tempo entrou em contato com a assessoria do centro comercial e por meio de nota, o shopping center esclareceu que as imagens retratam a equipe de Segurança contendo uma situação de agressão no corredor do empreendimento.

“Trata-se de uma situação pontual, rapidamente resolvida, e que não reflete o dia a dia do shopping center, que mantém práticas de segurança com monitoramento e tecnologias de prevenção e combate a qualquer ocorrência irregular”, destacou a nota.

