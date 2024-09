Adolescente é condenada à prisão perpétua por matar a mãe nos Estados Unidos

Uma adolescente de 15 anos foi condenada à prisão perpétua, na sexta-feira (20), pelo assassinato de mãe dela, no estado do Mississippi, nos Estados Unidos. Ela disparou fatalmente contra Ashley Smylie com uma pistola, em crime ocorrido em março.

De acordo com informações do site TMZ, a adolescente foi sentenciada sem possibilidade de liberdade condicional. Imagens das câmeras de segurança da residência registraram o som dos disparos. No vídeo, a adolescente aparece na cozinha acompanhada de dois cachorros e, em seguida, sai de cena com a arma em mãos. Logo após, é possível ouvir os tiros.

Além de assassinar a mãe, a garota teria enviado uma mensagem ao padrasto para atraí-lo até a residência. Ao chegar, ele teria tentado desarmá-la, mas foi baleado no ombro durante a briga.

O julgamento, que durou uma semana, apresentou as imagens do crime em uma sessão realizada no dia 17 de setembro. Os promotores chegaram a oferecer à jovem um acordo judicial que a condenaria a 40 anos de prisão, mas a proposta foi recusada pela defesa.

Nos Estados Unidos, é a lei de cada estado que define a partir de que idade uma pessoa pode ser presa. Na maioria dos casos, a maioridade penal se dá aos 18 anos, como no Brasil.

A diferença é que nos EUA os tribunais podem julgar menores de idade como adultos caso eles cometam um crime considerado muito grave, como assassinato ou estupro.

*Com informações do SBT News

