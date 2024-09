VÍDEO: MC Livinho é detonado após dançar atrás de repórter que noticiava mortes ao vivo

Cantor resolveu aparecer durante a transmissão ao vivo sobre o acidente com a equipe de futebol americano do Coritiba

O cantor de funk MC Livinho está sendo detonado nas redes sociais após aparecer dançando, ao vivo, durante a transmissão de uma matéria sobre um acidente de trânsito que terminou com três pessoas mortas.

Nas imagens que viralizaram na web, o cantor surge atrás da jornalista que está contando o que aconteceu. Após fazer sinal que não estava entendo para alguém atrás da câmera, ele começou fazer passinhos.

Na rede social Bluesky, que se destacou após o bloqueio do X, os internautas criticaram o comportamento do artista: “O idiota do Livinho fazendo dancinha no fundo do ao vivo da Globo com notícia de acidente e morte, tem gente que procuraaaaaaaaa o cancelamento”, disparou uma.

“O que foi o Livinho aparecendo do nada e dançando atrás da repórter que tava cobrindo o acidente com o ônibus do time americano do Coritiba????? Eu tô embasbacada”, postou outra.

Depois da repercussão do caso, ele usou os stories do Instagram para explicar que não sabia o que havia acontecido.

“Geral falando que tinha acontecido um acidente e nós estamos aqui, presos no trânsito. Não sabia que tinha acontecido acidente nenhum”, começou ele.

“Quem assistiu o primeiro ‘mãe, tô na Globo’ sabe que eu não sabia de nada também, pedi uma oportunidade para dar entrevista e depois que fiquei sabendo que era acidente. Por respeito, tirei o vídeo do ar. Espero que vocês entendam. E eu não vou deixar de ser resenha”, completou.

*Com informações do Metrópoles

