Bolsa Família é usado por beneficiários para apostas em ‘bets’, alerta Omar Aziz

O senador do Amazonas, Omar Aziz, publicou um vídeo em suas redes sociais, neste sábado (21), destacando que oito milhões de famílias beneficiárias do Bolsa Família jogam em casas de apostas, conhecidas como “bets”.

De acordo com Aziz, o estudo foi feito pelo Banco Central, que analisou dados de 56 sites de apostas. Por meio do levantamento, foi possível chegar aos números que revelam como as famílias brasileiras gastam o dinheiro do benefício social.

De janeiro a agosto, esses apostadores gastaram mais de R$ 11 bilhões, em pix, fora o pagamento por cartão de crédito ou outras formas.

Na oportunidade, o senador também criticou os influenciadores que divulgam essas casas de apostas, sem se importar com as necessidades dos beneficiários.

“Você vê ídolos, influencers, induzindo as pessoas mais humildes, pobres, porque uma pessoa que recebe Bolsa Família é uma pessoa pobre. E ela tem mal dinheiro para comer, mas está tentando a sorte porque ela está sendo influenciada por alguém”, destacou.

De acordo com o senador, já houve uma conversa com o Procurador-Geral da República, onde foi passado o relatório que inclui os números “estarrecedores”.

