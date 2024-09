Corpo de homem é encontrado boiando em igarapé de Manaus

O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado boiando em um igarapé localizado na rua Cajubim, bairro São José, Zona Leste de Manaus, durante o sábado (21).

Segundo a Polícia Militar, o corpo foi visto por moradores da área, que acionaram a presença dos agentes de segurança. A população não soube informar se a vítima residia no bairro ou se o corpo foi levado pela correnteza das águas.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas foi acionado para retirar o corpo do igarapé. A motivação do crime não foi esclarecida. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

