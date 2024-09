VÍDEO: passageira surta, diz que avião vai pegar fogo e cospe em comissários de bordo

Uma passageira precisou ser contida em um voo da Azul partindo do Recife (PE). Ela teria consumido bebida alcoólica antes de embarcar no Airbus A320 e começou a discutir e incomodar os demais passageiros.

Com a intervenção dos comissários, a passageira começou a atacá-los com ofensas e cuspes. Para amenizar a situação, ela foi contida com uma presilha (lacre ou enforca-gato) e acabou mantida no assento até a aeronave pousar.

Chegando ao destino final, ela foi desembarcada pela Polícia Federal e encaminhada para a delegacia do aeroporto. Segundo relato dos passageiros, a mulher também gritava em alguns momentos que o avião pegaria fogo e cairia.

*Com informações do Metrópoles

