VÍDEO: Policial militar mata colega de farda após discussão em bar

Um soldado da Polícia Militar foi assassinado a tiros por um colega de farda após uma discussão em um bar, no sábado (21), em Salvador (BA).

Os policiais Adaílton Teixeira Melo e Brito, identificado somente pelo sobrenome, se desentenderam, sacaram as armas e trocaram tiros dentro do estabelecimento.

Câmeras de segurança registraram o momento do crime. Imagens mostram o segundo militar saindo do banheiro com a mão próxima à pistola, surpreendo Adaílton, que tentou reagir.

A vítima foi socorrida e levada ao Hospital São Rafael, mas não resistiu aos ferimentos. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso e tenta localizar Brito, que não foi preso.

*Com informações do SBT News

