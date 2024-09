Primavera de Museus leva acessibilidade e inclusão aos espaços culturais de Manaus

A Primavera de Museus, um evento anual organizado pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), em Manaus, terá atividades em diferentes espaços culturais do Amazonas.

A programação, que se estende por uma semana, tem início nesta segunda-feira (23) e segue até a sexta-feira (28), em horários variados. As atividades têm classificação livre e entrada gratuita.

O evento acontece, anualmente, na semana em que se inicia a estação da primavera, e tem como objetivo promover, divulgar e valorizar os museus brasileiros. Além disso, busca aumentar o número de visitantes nas instituições e fortalecer a relação dos museus com a sociedade.

Nesta edição, foi preparada uma programação especial voltada para a temática “Museus, acessibilidade e inclusão”, que busca trabalhar o acesso aos espaços museais, facilitando a participação nos eventos, nas ações e nas programações.

De acordo com Aline Santana, diretora do Departamento de Museus da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, todas as atividades, vão ser apresentadas para a comunidade em geral e foram planejadas para atender a todo público e, em especial, os de acessibilidade e inclusão.

“O museu é evento, é educação, é interatividade, é comunicação, e aprendizagem, e a gente engloba tudo isso nos nossos eventos”, enfatiza Aline Santana.

“Convido toda a população a participar das programações, as atividades são gratuitas, e é para todas as faixas etárias, então sempre no horário de 9h às 15h estaremos com programação aqui de acordo com o que foi divulgado nas mídias sociais”, convida a diretora.

A 18ª Primavera de Museus é uma iniciativa do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), e recebe o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, em parceria com a Biblioteca Braille do Amazonas.

Programação

Misam – Museu da Imagem e do Som do Amazonas (Praça Heliodoro Balbi, S/N – Palacete Provincial – Centro)

23/09 – 9h30 às 10h

Música – Sarau com a cantora Gabrielly Braz.

Museu de Numismática Bernardo Ramos (Praça Heliodoro Balbi, S/N – Palacete Provincial – Centro)

23/09 a 28/09 – 9h às 15h

Exposição – Braille, o Sistema da Inclusão.

23/09 a 28/09 – 9h às 15h

Visita mediada – Conhecendo a Numismática

Centro Cultural Palacete Provincial (Praça Heliodoro Balbi, S/N – Centro)

23/09 a 28/09 – 9h às 15h

Visita mediada com escolas de ensino público.

23/09 – 9h às 9h30

Música – Sarau com o músico João Novo

Local: “Café Provincial” – Palacete Provincial (Praça Heliodoro Balbi, S/N, Centro).

23/09/2024 – 9h às 10h

Lançamento do cardápio em braile do “Café Provincial”.

Local: “Café Provincial” – Palacete Provincial (Praça Heliodoro Balbi, S/N, Centro).

27/09 – 9h às 9h30

Sarau para os visitantes – Rafael canta com a “alma”, com o convidado, Rafael Alma.

Local: Auditório Coronel Pedro Henrique Cordeiro Junior – Palacete Provincial (Praça Heliodoro Balbi, S/N, Centro).

27/09 – 9h30 a 10h30

Lançamento do livro “Devaneio: Amores vividos, histórias inventadas”, da escritora e convidada, Rebeca Beatriz.

Local: Auditório Coronel Pedro Henrique Cordeiro Junior – Palacete Provincial (Praça Heliodoro Balbi, S/N, Centro).

28/09 – 9h

Apresentação teatral – “Estórias que meu pai contou”, com a participação do Grupo de idosos da Fundação Universidade Aberta Da Terceira Idade (Funati).

Local: Auditório Coronel Pedro Henrique Cordeiro Junior – Palacete Provincial (Praça Heliodoro Balbi, S/N, Centro).

Pinacoteca do Estado do Amazonas (Praça Heliodoro Balbi, S/N – Palacete Provincial – Centro)

24/09 – 9h às 15h

Atividade interativa – Experiência inclusiva de arte tátil na Pinacoteca do Amazonas.

23/09/2024 a 23/10/2024 – 9h às 15h

II Exposição de fotografia da Escola Estadual de Tempo Integral Lecita Fonseca Ramos (Ressignificando saberes – segundo a perspectiva barroca)

Local: Corredores Palacete Provincial (Praça Heliodoro Balbi, S/N – Centro).

28/09 – 9h às 15h

Cerimônia de encerramento da exposição “DES.INVENÇÃO” com programação cultural.

Local: Galeria Manoel Santiago – Palacete Provincial (Praça Heliodoro Balbi, S/N, Centro).

Museu Tiradentes da Polícia Militar do Estado do Amazonas (Praça Heliodoro Balbi, S/N – Palacete Provincial – Centro)

26/09 – 9h às 10h30

Roda de conversa – “Inclusão, direito e saúde no ambulatório de diversidade sexual e gêneros”, com o convidado: Denison Aguiar.

Atividade com classificação indicativa de 14 anos.

Local: Auditório Coronel Pedro Henrique Cordeiro Junior – Palacete Provincial (Praça Heliodoro Balbi, S/N – Centro).

Museu do Homem do Norte (Avenida Silves, 2.222 – Centro Cultural dos Povos da Amazônia – Distrito Industrial)

24/09 – 9h às 10h30

Visita acessível – Desvendando o museu com inclusão, com a convidada: Geisy Pontes Duarte.

26/09 – 9h às 10h30

Oficina de musicalização com instrumentos amazônicos, com o convidado: Leo Balbi.

