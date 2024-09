Bia Haddad Maia vence de virada e é campeã do Aberto de Seul

A brasileira Bia Haddad Maia, número 17 do ranking mundial, derrotou a russa Daria Kasatkina, por 2 sets a 1, de virda, e conquistou o título do WTA 500 de Seul, na Coreia do Sul, neste domingo (22). O evento de piso duro tem premiação de US$ 920 mil (cerca de R$ 5 milhões).

Em palco onde havia desabrochado para o mundo com sua primeira final na carreira em 2017, a paulistana derrotou a 13ª colocada do ranking por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 1/6, 6/4 e 6/1. A partida teve 1h50min de duração.

Após perder o primeiro set, Bia perdia por 3/1 na segunda parcial, mas conseguiu uma bela virada. A partida foi de muitos erros das duas – 41 para cada lado -, com Beatriz sendo mais efetiva nos winners (18 a 11) e aproveitando quatro das cinco chances de quebra contra três de sete da oponente.

Esta é a primeira conquista de Bia Haddad Maia na temporada, e o quarto troféu na carreira. A brasileira agora soma 12 vitórias nos últimos 14 jogos.

*Com informações de Lance

