Expoagro 2024: evento inicia nesta terça-feira (24), em Manaus

A 46ª Exposição Agropecuária do Amazonas (Expoagro) começa, nesta terça-feira (24), no Parque de Exposições Multiuso Eurípedes Ferreira Lins, localizado no KM 2 da BR-174. O evento segue até domingo (29) e promove ao público várias opções de aprendizado, oportunidades de negócios, entretenimento, divulgação e algumas degustações.

Uma das programações prevê torneios de leite, queijo e doce de leite. Dentre os torneios a serem realizados nesta edição, está a apresentação de raças de grandes e pequenos ruminantes e com destaque os torneios de produtos lácteos locais, que dão visibilidade aos mesmos, expandindo o mercado e fortalecendo os negócios familiares no Amazonas.

“É importante dar espaço para esses torneios, para que o público saiba o que é produzido aqui e para que os produtores sejam motivados a investir cada vez mais em suas produções de leite e seus derivados. Os queijos do Amazonas são tão saborosos quanto os que são produzidos em outros estados e merecem ganhar mais espaço no mercado”, ressalta o secretário da Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror), Daniel Borges.

Os jurados responsáveis pela escolha dos melhores produtos durante os torneios são todos treinados e certificados, o que garante a análise correta de escolha e pontuação dos produtos que se destacam. Além disso, o concurso tem como objetivo auxiliar os produtores na melhoria de seus queijos e profissionalizar o corpo de jurados.

Programação

No espaço para áreas de animais, entre os dias 26 e 28 de setembro, ocorrerá a disputa do torneio leiteiro, nos horários de 6h e depois às 18h. No dia 29 de setembro (domingo), às 10h, ocorre a premiação dos vencedores.

No dia 28 de setembro ocorrerão duas disputas: na sala de palestras, às 15h, terá o torneio do melhor queijo; já na área de animais, às 15h, ocorrerá o torneio do melhor doce de leite.

Cada categoria do torneio pode ter subcritérios. Foto: Divulgação

O torneio do Doce de Leite, será avaliado pelas características sensoriais que envolvem a consistência, a cor, o sabor, o odor e apresentação, que compreende a forma como está a embalagem para apresentação ao consumidor.

No torneio de queijos, talvez o mais disputado, com diversas categorias, é avaliado características específicas de cada tipo que incluem: aparência, cor, textura, consistência e paladar.

Cada categoria pode ter subcritérios, e normalmente uma pontuação é atribuída em cada um deles para determinar os vencedores. Os jurados são especialistas na área de análises sensoriais em lácteos, para garantir uma avaliação justa e precisa.

Queijos produzidos no Amazonas têm ganhado destaque em competições nacionais e internacionais. Entre eles, estão os queijos do município de Autazes (Queijaria D´Lourdes), que receberam reconhecimento com o registro de indicação geográfica (IG).

