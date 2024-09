VÍDEO: incêndio atinge área de mata e assusta moradores em Manaus

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma lixeira viciada e se espalhou por uma área de mata, na noite deste domingo (22), na rua Preciosa, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Moradores ficaram assustado com as chamas no local.

De acordo com informações de testemunhas, não se sabe como o fogo iniciou, mas começou na lixeira e rapidamente se espalhou pela área de mata.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para conter as chamas no local.

