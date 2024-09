Em 24 horas, homem é preso duas vezes por perseguir filha e a esposa

Um homem de 53 anos, foi preso neste domingo (22), por descumprimento de medida protetiva de sua filha e esposa, de 15 e 51 anos, respectivamente. Essa é a segunda vez que o indivíduo é preso pela Polícia Civil, em um intervalo de 24 horas.

Leia também: Homem é preso por descumprir medida protetiva e perseguir a ex-companheira em Manaus

De acordo com o delegado Rodrigo Monfroni, da 75ª DIP de Barcelos, o autor havia sido preso na sexta-feira (20/09), por violência psicológica, ameaça e perseguição contra sua filha e sua esposa e por ameaçar uma outra mulher, de 58 anos. Ele foi liberado após audiência de custódia, sob diversas medidas cautelares de não se aproximar das vítimas e nem do local onde elas residem.

“No sábado (21/09), o Poder Judiciário deferiu uma medida protetiva em favor das vítimas, entretanto, na noite de domingo, o homem tentou invadir a residência delas, arrombando a janela, automaticamente descumprindo a medida protetiva e as medidas cautelares impostas pela Justiça”, contou o delegado.

Conforme o delegado, de pronto, as vítimas acionaram os policiais civis e comunicaram sobre o que tinha acabado de acontecer. Quando a equipe policial chegou ao endereço, no bairro Aparecida, encontraram o indivíduo escondido no quintal da casa.

“O homem recebeu voz de prisão em flagrante pela segunda vez em um intervalo de 24 horas. Ele sabia das condições que lhe foram impostas quando foi liberado em audiência de custódia e, mesmo assim, desobedeceu. Já representamos pela prisão preventiva dele, mediante o descumprimento da medida protetiva”, informou o delegado.

O homem responderá por descumprimento de medida protetiva e está à disposição da Justiça.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱