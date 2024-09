ADS realiza edição especial da Feira de Produtos Regionais e faz entrega de peixes

A Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) participou do programa Governo Presente, no sábado (21), promovendo uma edição especial da Feira de Produtos Regionais.

O evento, realizado no Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) Zilda Arns Neumann, na Comunidade Jesus Me Deu, bairro Colônia Antônio Aleixo, Zona Norte de Manaus, das 8h às 14h, também contou com a distribuição de peixes para instituições locais.

Nesta edição especial, quatro expositores ofereceram uma variedade de produtos, incluindo hortifrúti, hortaliças, laticínios e café da manhã regional, beneficiando os moradores da comunidade. A ação gerou R$ 3,7 mil em recursos.

“Trabalho com uma ampla variedade de produtos lácteos, incluindo queijo, coalhada, doce de leite e manteiga. Todos os meus produtos são regionais e de alta qualidade. Agradeço a ADS e ao governo do estado por nos proporcionar essa oportunidade de comercialização”, disse o feirante Gutemberg Marques.

Durante o Governo Presente, também foram distribuídas cinco toneladas de peixes através do Programa de Assistência Familiar (PAF). A iniciativa beneficiou seis instituições assistenciais nos bairros Monte Sinai, Alfredo Nascimento, Santa Etelvina, Tarumã, Vila da Barra e Novo Aleixo, todas credenciadas no Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), atendendo aproximadamente 2 mil famílias.

“Em nome do Instituto Jovem do Futuro, queremos expressar nossa gratidão à ADS e ao Governo do Amazonas, por beneficiarem nossos usuários, que são pessoas em situação de vulnerabilidade na zona norte do bairro São Etelvina. Hoje, mais de 200 famílias serão beneficiadas com este apoio”, destacou a coordenadora do Instituto Jovem do Futuro, Arlem Loureiro.

São José Operário

A ADS também participou do programa Governo Presente, realizado na Escola Estadual Ernesto Penafort, localizada na rua Rio Cajubim, bairro São José Operário, zona leste de Manaus, no dia 14 de setembro. Durante o evento, a ADS promoveu uma edição especial da Feira de Produtos Regionais, com a participação de quatro feirantes que comercializaram hortifrútis, hortaliças, laticínios e café da manhã regional. A feira gerou mais de R$ 5,5 mil em recursos.

Além disso, foram doadas cinco toneladas de peixes através do Programa de Assistência Familiar (PAF), beneficiando quatro instituições assistenciais do bairro São José Operário, todas credenciadas no Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS).

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱