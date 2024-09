Adolescente é levado à delegacia por guardar droga e dinheiro do tráfico de vizinho no AM

Um homem de 24 anos foi preso na sexta-feira (20), por tráfico de drogas no município de Beruri, interior do Amazonas. Na mesma diligência, um adolescente de 16 anos foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos sobre o caso.

Conforme a delegada Rosane Ferreira, da 80ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Beruri, as diligências iniciaram após uma guarnição da Polícia Militar informar a equipe policial da 80ª DIP sobre uma denúncia de que um adolescente estaria guardando entorpecentes e dinheiro do tráfico de drogas em sua casa.

“Com o apoio da Polícia Militar nos dirigimos até a residência do adolescente e encontramos aproximadamente 1,5 quilos de drogas do tipo oxi e 467 reais em espécie, dentro de uma caixa no quarto dele. Em depoimento, o adolescente contou que estava guardando os materiais a pedido de um vizinho”, disse a delegada.