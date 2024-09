Homem é preso após dar golpes em idosos analfabetos no interior do AM

Patrick dos Santos Torres, de 28 anos, foi preso na sexta-feira (20), por estelionatos contra idosos beneficiários da previdência social do município de Borba.

O autor utilizava os dados das vítimas para abrir contas digitais e contratar empréstimos de forma indevida. A prisão ocorreu no município.

O delegado Jorge Arcanjo, da 74ª DIP de Borba, informou que a maioria das vítimas são analfabetas e, por essa situação, confiavam no autor para intermediar estes benefícios. Mesmo quando questionado por elas, o homem as ludibriava.

As investigações iniciaram após um idoso, de 65 anos, registrar um Boletim de Ocorrência (BO) sobre os golpes.

“O suspeito já trabalhava neste ponto de atendimento há cerca de seis anos. Ele, munido dos documentos e dados pessoais dos clientes, após o início do tempo do benefício, realizava as fraudes, como empréstimos e transferências para uma conta falsa, supostamente de sua esposa. Ela, inclusive, chegou a ser investigada, mas apuramos que também foi vítima no esquema, pois ela não sabia do que se tratava”, explicou Arcanjo.