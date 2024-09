Após Justiça decretar prisão, Gusttavo Lima diz que está em Miami

A Justiça de Pernambuco decretou a prisão do cantor Gusttavo Lima, nesta segunda-feira (22), durante uma operação contra lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

O jornalista Léo Dias afirmou que entrou em contato com o ‘Embaixador’, que disse estar em Miami, nos Estados Unidos.

“A primeira coisa que fiz ao atender foi perguntar: ‘Gusttavo, onde você está?’. Sem rodeios, ele me respondeu: ‘Estou em Miami (EUA)'”, relatou o colunista em seu portal oficial.

Léo Dias disse ainda, que pelo tom voz, o cantor estava tranquilo e afirmou que acredita que não será preso. “Leo, fique calmo, eu não fiz nada de errado e nem tem nada contra mim, essa prisão vai ser revogada. Tenho fé em Deus”, disse Gusttavo Lima na ligação.

Entenda o caso

A prisão do cantor Gusttavo Lima foi decretada pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). O artista estava sendo investigado pela Operação Integration, que investiga envolvimentos em esquemas de lavagem de dinheiro e prendeu a advogada Deolane Bezerra.

O Ministério Público devolveu o inquérito do caso à Polícia Civil, e pediu que fossem realizadas novas investigações, trocando prisões preventivas por medidas cautelares. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela juíza Andrea Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife, mencionando “conivência com foragidos” por parte do cantor.

Apesar das indicações para uso de medida cautelar, a juíza afirmou não ver “nenhuma outra medida cautelar menos gravosa capaz de garantir a ordem pública”.

“A conivência de Nivaldo Batista Lima (Gusttavo Lima) com foragidos não apenas compromete a integridade do sistema judicial, mas também perpetua a impunidade em um contexto de grave criminalidade”, afirma a juíza na decisão. A justificativa para a acusação é de que ele fez uma viagem, de Goiânia para a Grécia, com José André e Aislla, casal investigado.

*Com informações do Jornal Correio

