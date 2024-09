Nova onda de calor chega ao Brasil e deve provocar temperaturas acima da média

A partir desta terça-feira (24), o Brasil enfrenta uma nova e sufocante onda de calor, que deverá provocar temperaturas acima da média para o período na maior parte do Brasil. A chegada do clima quente, segundo o Climatempo, acontece devido ao bloqueio atmosférico na região central do país, que dificulta a passagem de frentes frias.

Os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, Triângulo Mineiro, São Paulo, Rio De Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul terão temperaturas de 5°C a 10°C acima da média nesta semana. Em outras áreas o aumento será mais moderado, com temperaturas de 3°C a 5°C acima do normal para a época.

O clima quente deve durar até sexta-feira (27), quando as temperaturas voltarão a baixar devido à chegada de instabilidades em algumas regiões, como Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e oeste do Paraná. O fenômeno, no entanto, seguirá ativo em grandes partes do Centro-Oeste e Sudeste.

*Com informações SBT News

