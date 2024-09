Brasileira é presa em aeroporto após engolir 124 cápsulas de cocaína para tráfico na Índia

As autoridades indianas prenderam uma mulher brasileira que havia ingerido aproximadamente 124 cápsulas de cocaína antes de desembarcar no Aeroporto Internacional de Chhatrapati Shivaji, em Mumbai, na última quarta-feira. O caso foi divulgado por um oficial da Diretoria de Inteligência da Receita (DRI) do país asiático neste domingo.

Segundo a DRI, a mulher transportava a droga para o tráfico, e a polícia iniciou uma investigação para identificar outros membros da organização criminosa.

A brasileira foi abordada em um dos portões do aeroporto após desembarcar de um voo que vinha de São Paulo. Após a interceptação, ela confessou ter engolido cápsulas com drogas e disse que as carregava no corpo para contrabando na índia.

“Ela expurgou 124 cápsulas com 973 gramas de cocaína (…) A substância foi apreendida no sábado sob as disposições da Lei de Drogas Narcóticas e Substâncias Psicotrópicas (NPDS)”, disse o oficial indiano, em nota.

A mulher está presa e internada em uma unidade hospitalar da região.

*Com informações O Globo

