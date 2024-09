Indígena é preso por agredir companheira em rua no Amazonas

Um homem não identificado foi preso nesta segunda-feira (23), por lesão corporal dolosa contra sua companheira, de 26 anos. Ambos são indígenas e o indivíduo foi preso em uma via pública do município de Barcelos, interior do Amazonas.

De acordo com o delegado Rafael Bruno, da 75ª DIP de Barcelos, em depoimento, a vítima contou que estava no mercado municipal quando o autor se aproximou, sob efeito de bebida alcoólica, e jogou uma pedra em sua testa, causando um corte na região. Na ocasião, a mulher estava com o filho no colo.

“Os populares socorreram a vítima e a criança e a levaram para uma unidade hospitalar. O indivíduo foi conduzido à delegacia pela Guarda Civil Municipal e a mulher, depois de receber atendimento médico, foi encaminhada para a unidade policial pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) para prosseguir com a denúncia”, contou o delegado.

Segundo o delegado, em depoimento, a vítima relatou, ainda, que já vinha sofrendo violência doméstica por parte do autor desde a noite de domingo (22/09), quando ele a agrediu fisicamente com um pedaço de madeira e puxou o seu cabelo.

“Ela contou, também, que outras vezes já foi ameaçada pelo indivíduo com arma branca e, inclusive, já teria recebido ameaças de mortes. A mulher relatou que as práticas criminosas são motivadas por ciúmes, e como forma de preservar a sua segurança, ela solicitou uma medida protetiva”, disse o delegado.

O homem responderá por lesão corporal dolosa e ficará à disposição da Justiça.

