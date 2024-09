Veja quais bairros de Manaus prefeituráveis recebem mais apoio

Pesquisa do Ipen mostrou a força dos prefeituráveis em bairros da capital

A nova pesquisa do Instituto de Pesquisa do Norte (Ipen) revela a força dos prefeituráveis nos bairros da capital amazonense.

O atual prefeito David Almeida (Avante), por exemplo, é o que recebe mais apoio entre os manauaras, reafirmando os dados da mesma pesquisa que apontou o candidato do Avante como preferido para avançar para o segundo turno. Almeida tem apoio em 27 bairros de Manaus.

Em segundo lugar, Roberto Cidade (União Brasil), que tem o apoio em 16 bairros. Quem aparece em terceiro lugar é Amom Mandel (Cidadania), que se consolidou em 12 bairros da capital amazonense. Na sequência, Capitão Alberto Neto (PL), conquista o voto do eleitorado em 6 bairros.

Zonas eleitorais

Esse apoio aos prefeituráveis em bairros estratégicos é indispensável para o sucesso da campanha eleitoral. Isso porque as zonas eleitorais são responsáveis por destinar grande parte dos votos aos candidatos preferidos do eleitor, sendo decisivo na escolha do primeiro e segundo turno.

De acordo com Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), em 2022, a 62ª zona era a maior da capital amazonense, concentrando 133,4 mil eleitores aptos a votar nas 350 seções eleitorais de 39 escolas entre o bairro da Paz e o Tarumã. A pesquisa do Ipen, divulgada na segunda-feira (23), revela que Roberto Cidade, David Almeida e Amom Mandel são os mais cotados pelos eleitores da área.

A segunda maior zona eleitoral da capital era a 63ª zona, que possui 339 seções e 43 locais de votação entre o São José e o Tancredo Neves. Segundo o Ipen, em ambos os bairros, David Almeida é o que recebe mais apoio.

Já a terceira maior zona era a 40ª, que fica localizada entre o Alvorada e o Santo Agostinho. No bairro Alvorada, David Almeida também foi a escolha dos entrevistados pelo instituto.

