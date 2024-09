Pesquisa mostra Roberto Cidade no segundo turno na disputa pela Prefeitura de Manaus

A pesquisa do instituto Real Time Big Data para a Prefeitura de Manaus, encomendada pela Record, apontou que a disputa pelo segundo turno das eleições municipais será, possivelmente, disputada entre David Almeida (Avante) e Roberto Cidade (União Brasil).

Em um cenário estimulado, David Almeida aparece em primeiro lugar, com 32% da intenção de votos, seguido por Roberto Cidade, que tem 22%. Em terceiro lugar, Amom Mandel (Cidadania) tem 16%. O material foi divulgado na segunda-feira (23).

Já no método espontâneo, Cidade e Amom estão tecnicamente empatados, já que o candidato do União Brasil possui 15%, enquanto o do Cidadania tem 12%.

O instituto entrevistou 1.000 pessoas com 16 anos ou mais em Manaus, nos dias 20 e 21 de setembro de 2024, onde o intervalo de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado junto TSE sob o nº AM-01611/2024.

