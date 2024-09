Usher explica exclusão de tweets após prisão de Diddy

Diddy e Usher mantêm uma relação há muitos anos, já que Sean Combs atuou como mentor do amigo. O dono do hit Yeah, entretanto, apagou as publicações antigas do Twitter e levantou suspeitas de seus seguidores. Entretanto, ele se manifestou e explicou o que teria acontecido.

“A conta foi hackeada e, droga, todos vocês correram com isso! Vejo vocês hoje à noite no Intuit Dome”, escreveu Usher, que se apresentou no local durante a noite.

De acordo com a imprensa internacional, diversas celebridades estariam com medo de serem presas após Diddy.

Quando tinha 14 anos, Usher chegou a morar com Diddy para aprender mais sobre música. Em 2016, o cantor explicou, ao The Howard Stern Show, que “foi lá para ver o estilo de vida”. Entretanto, ele deixou outros acontecimentos no ar.

“Mas não sei se eu poderia me permitir e entender o que eu estava vendo. Era bem selvagem. Estavam acontecendo coisas muito curiosas, e eu não necessariamente entendia”, explicou.

