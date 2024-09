Dia do Auditor Fiscal é celebrado com palestras e homenagens, no Sindifisco-AM

O Sindicato dos Auditores Fiscais de Tributos Estaduais do Estado do Amazonas (Sindifisco-AM) celebrou, nesta terça-feira (24), o Dia do Auditor Fiscal, num evento marcado pela troca de conhecimento e homenagens a nomes que pavimentaram o caminho de lutas em favor da classe atualmente percorrido.

A programação foi aberta pela palestra “Regulamentação do Imposto sobre Bens e Serviços-IBS e do Comitê Gestor”, ministrada pelo Auditor Fiscal da Receita Estadual do Estado Rio Grande do Sul, Celso Malhani de Souza.

Na sequência, o Auditor Fiscal de Tributos do Estado do Amazonas e Coordenador do Comitê de Assuntos Tributários Estratégicos (Cate) do Governo do Amazonas, Nivaldo das Chagas Mendonça, trouxe o tema “Os benefícios da Zona Franca de Manaus com a vigência do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS)”.

Para o presidente do Sidifisco-AM, Ricardo Castro, o dia de comemoração também é um dia de reforçar a luta diária que a categoria trava em favor da sociedade, visualizando de imediato a reforma tributária e os impactos da mesma na economia amazonense.

“Hoje é um dia muito especial para nossa categoria, quando comemoramos o Dia do Auditor Fiscal e exaltamos o valor da nossa atividade para a sociedade. É também um dia em que nós trazemos as preocupações atuais, sendo a principal delas a reforma tributária, que trará impactos muito fortes sobre a economia e o orçamento do Estado do Amazonas”, disse.

Homenagens

A programação teve ainda homenagens a nomes de destaque na categoria, com a entrega da Medalha do Mérito Tributário Ricardo Manuel Nicácio aos auditores fiscais Oswaldo Alves de Oliveira Filho, Alan César Monteiro Corrêa, Otávio Oliveira de Mendonça, Maria Sumiê Hara Santana e Francisco Oliveira Pinheiro, sendo este último homenageado com o Diploma de Reconhecimento Fiscal, fazendo reverência à sua aposentadoria.

No final do evento, os convidados ainda puderam desfrutar de um delicioso brunch oferecido pelo Sindicato.

*Com informações da assessoria

