ADS realiza edição especial da Feira de Produtos Regionais durante a 46ª Expoagro 2024

O Governo do Estado realiza edição especial da Feira de Produtos Regionais durante a 46ª Exposição Agropecuária do Amazonas – Expoagro 2024.

Este ano, a programação da ADS acontece no Espaço Agro Sustentável ADS, com cerca de mil metros quadrados. Além da feira, diversas outras ações são oferecidas, visando beneficiar produtores e empresários do setor agropecuário amazonense.

Neste primeiro dia, a feira começou às 9h. De 25 a 27 de setembro, o horário de funcionamento será das 12h às 22h, e nos dias 28 e 29 de setembro, das 9h às 22h. Com entrada gratuita, a 46ª Expoagro é realizada no Parque Multiuso de Exposição Agropecuária Dr. Eurípedes Ferreira Lins, localizado no quilômetro 2 da rodovia BR-174 (Manaus-Boa Vista).

“A edição especial da feira da ADS visa gerar emprego e renda para os nossos feirantes. Estimamos que aproximadamente sete mil pessoas visitem a edição especial diariamente durante a 46ª Expoagro. Esperamos comercializar um total de 50 toneladas de alimentos, gerando cerca de R$ 540 mil”, ressaltou a diretora-presidente da ADS, Michelle Bessa.

Aproximadamente 36 feirantes da região metropolitana e rural de Manaus estão presentes, oferecendo uma variedade de produtos regionais, incluindo frutas, verduras, artesanatos, plantas, doces e pães artesanais, em um espaço de 500 metros quadrados.

Um dos feirantes que está comercializando produtos regionais na 46ª Expoagro é o produtor Daniel Maia, de Iranduba. Ele participa dos seis dias de evento e compartilha suas expectativas. “Se Deus quiser, esperamos muitas vendas. É uma oportunidade imensa para nós, produtores, participar de um evento tão grandioso como este. Estamos muito animados para os seis dias de feira”.

Espaço Agro Sustentável ADS

No evento, a ADS também oferece apoio técnico para a solicitação de linhas de crédito, por meio do programa Mais Crédito da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), e realiza o credenciamento de interessados em participar das Feiras de Produtos Regionais.

No local, o público também pode conhecer os produtos disponibilizados pelos programas da ADS como aeradores, máquinas de fabricar vassouras, embalagens e outros utensílios. Além disso, os visitantes têm a oportunidade de conhecer e adquirir móveis confeccionados por moveleiros locais no ambiente do Polo Moveleiro.

“Essas ações são fundamentais para fortalecer a economia local, incentivar a agricultura familiar e promover o desenvolvimento sustentável no Amazonas. Ao apoiar nossos produtores e artesãos, estamos contribuindo para a geração de emprego e renda, além de valorizar a cultura e a produção regional”, destacou a diretora-presidente da ADS.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱