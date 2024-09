Apostas esportivas: o que dizem sobre os esportes favoritos no país

Apostadores brasileiros já vão além do futebol no momento de apostar e algumas modalidades estão ganhando destaque

Cada vez mais brasileiros estão procurando um site de apostas confiável e com boa reputação internacional para rentabilizarem seu amor aos esportes. Nesse contexto, buscam plataformas diversificadas, que tenham as modalidades de que mais gostam e vários mercados de apostas. Uma vez que o celular é o principal modo de acesso à atividade no Brasil, os usuários dessas plataformas preferem ainda as marcas com bons aplicativos móveis e que permitem as apostas ao vivo.

Mesmo que o futebol continue apresentando um número de apostas muito superiores, o fato é que as tendências também estão mudando, mesmo dentro da modalidade. Hoje mais do que o Brasileirão, a Libertadores ou a Copa América, os brasileiros se envolvem em outras apostas, seguindo a Copa do Mundo, os campeonatos das principais ligas europeias e de outras ligas latinas.

Mais do que isso, os apostadores brasileiros já vão além do futebol no momento de apostar e algumas modalidades estão ganhando destaque e até aumentando o número de torcedores por conta das ofertas das casas de apostas esportivas online.

Perceba, para além do futebol, que dispensa apresentação, quais as modalidades das quais os apostadores mais gostam.

Basquetebol

O basquete é uma modalidade muito apreciada no Brasil e que motiva um grande número de apostas. A americana NBA e o Novo Basquete Brasil (NBB) são as competições com maior número de apostas no país, sendo que a segunda se encontra em claro crescimento.

Vale a pena referir que, além de apostarem na modalidade, os brasileiros estão tendo um seguimento mais ativo dos torneios e alguns até estão praticando basquetebol, havendo um aumento da procura por esse tipo de atividade.

Vôlei

Apostar na Superliga virou tendência faz tempo, lançando o vôlei para um patamar mais próximo do futebol. Ao conquistar inúmeros fãs, o torneio atrai os interessados em esportes para a realidade dos times e a busca de mais informações sobre eles e seus jogos.

O surgimento de novos talentos entre os atletas da modalidade e a grande emoção dos jogos é também geradora desse interesse.

MMA

Os esportes de combate sempre atraíram os brasileiros, com o Ultimate Fighting Championship (UFC) sendo um dos torneios mais relevantes para os apostadores brasileiros.

O MMA se destaca pela qualidade dos combates mundiais, onde lutam atletas brasileiros consagrados.

Fórmula 1

As corridas de carros são muito amadas no Brasil, com a Fórmula 1 (F1) se destacando quando a temática é as apostas esportivas.

O seguimento dos eventos mais populares e a colocação de apostas nos pilotos mais prestigiados é prática comum, seno que torneios como o de Interlagos não deixam os apostadores indiferentes.

Além desses esportes, são relevantes o tênis, o hóquei ou, mais recentemente, os e-sports. Ainda que esse último seja ainda menos procurado, a oferta dessa modalidade nas casas de apostas está fazendo com que os jogos eletrônicos comecem a ser encarados como um esporte, tornando-os mais relevantes para os brasileiros e motivando muitas pessoas a apostar nos torneios ou mesmo a jogar os jogos dessas competições, como Dota2 ou CS:GO.

