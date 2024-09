Amazonas registra queda no número de inadimplentes

Número de negativações retorna ao patamar do início do ano

Depois de registrar crescimento em julho no número de inadimplentes, o Amazonas apresentou leve queda na quantidade de pessoas negativadas em agosto, conforme dados do Mapa da Inadimplência e Negociação de Dívidas da Serasa.

Cerca de 1.272 mil saíram da lista. O Estado tem atualmente 1.549.898 milhão de inadimplentes. Em julho o número era de 1.551.170 milhão.

Outros indicadores também tiveram pequena redução, como o ticket médio de dívida por inadimplente que saiu de R$ 4.578,80 em julho para R$ 4.566,74, menos R$ 12,06.

Em relação aos segmentos com maior percentual de dívidas em agosto no Amazonas, o varejo aparece como o principal, 27,91%, seguido de cartões e bancos, com 25,29%, financeiras com 15,02% e utilities (água, luz, gás), com 12,15%.

O mapa da inadimplência da Serasa mostra ainda que no Amazonas a maior parte das dívidas está concentrada na população entre 26 e 40 anos (35,8%), seguidos dos que tem entre 41 e 60 anos (35,1%), acima dos 60 anos (15,1%) e os que tem até 25 anos (14%).

Cenário nacional

Mesmo com 72,4 milhões de inadimplentes no Brasil, o mês de agosto registra a terceira menor marca do ano em número de endividados, retomando ao patamar de janeiro e fevereiro.

A queda em agosto representa menos 200 mil nomes no cadastro de negativação do país. “Desde abril percebemos uma tendência de queda no número de inadimplentes”, analisa a gerente da plataforma Serasa Limpa Nome, Aline Maciel.

“A redução alivia a pressão sobre o orçamento das famílias e sinaliza um cenário mais favorável para a economia, com mais pessoas conseguindo voltar a ter acesso ao crédito”, explica Aline.

Dívidas perdem força

Praticamente todos os motivos que geram o endividamento do brasileiro apontaram queda em agosto.

O segmento de Bancos e Cartões de Crédito representam 27,9%, com uma queda de 0,46 pontos percentuais em relação ao mês anterior.

As contas básicas de água, luz e gás apresentaram queda de 0,15 pontos percentuais, comparadas a julho.

O setor de serviços, que engloba atividades como atendimento ao consumidor, transporte e administração, teve a maior redução, com uma queda de 1,22 pontos percentuais.

Em contraste no cenário apenas o segmento de telecomunicações, que teve um leve acréscimo de 0,5 ponto percentual em agosto, quase uma estagnação do indicador.

550 milhões de ofertas

Para contribuir com a contenção da inadimplência, a Serasa está colocando 550 milhões de dívidas oriundas de 1 mil empresas que ofereceram oportunidades de descontos em sua plataforma Limpa Nome.

No site ou aplicativo, consumidores de todo o país podem fechar o acordo sem sair de casa e ter o nome limpo instantaneamente, se realizar o pagamento via Pix.

*Com informações da assessoria

