VÍDEO: Acidente de trânsito causa incêndio e deixa homem ferido em Manaus

Um caminhão pegou fogo após se envolver em um acidente com um carro e uma motocicleta, nesta quarta-feira (25), na avenida Sete de Maio, bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus. Um homem ficou gravemente ferido.

Segundo informações da polícia, o acidente teria sido causado por um carro vermelho, modelo Gol que tentou fazer uma ultrapassagem e acabou atingindo a motocicleta.

Ao cair da moto, o homem e a motocicleta foram arrastado pelo caminhão que trafegava na via. O caminhão pegou fogo e as chamas consumiram rapidamente o veículo e a motocicleta.

O motociclista teve queimaduras gravíssima pelo corpo e foi levado para o Hospital. O condutor do carro que causou o acidente fugiu do local e o motorista do caminhão permanceu, mas estavava em estado de choque.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para conter as chamas. Não há informações do estado de saúde do motociclista.

