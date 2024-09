Polícia prende homem que agrediu, ameaçou e descumpriu medida protetiva da ex-companheira no AM

Quando descumpriu a medida protetiva, o homem agrediu a vítima com diversos socos no rosto e a ameaçou mostrando-lhe a foto de uma arma

Um homem de 26 anos foi preso nesta terça-feira (24), por descumprimento de medida protetiva, lesão corporal e ameaça contra sua ex-companheira, também de 26 anos. A prisão ocorreu no bairro Multirão 2, no município de Itacoatiara, interior do Amazonas.

Leia também: Homem que invadiu casa e estuprou vizinha deficiente é preso no AM

Conforme o delegado Paulo Barros, titular da unidade policial, a vítima contou que o relacionamento com o autor terminou em 2021, quando o homem a agrediu e ela foi à delegacia requerer uma medida protetiva, a qual foi deferida.

“Já tendo ciência da medida protetiva, o autor foi à casa da vítima em 2022 e a agrediu com diversos socos no rosto. Ele só deixou o local quando a mulher disse que o denunciaria, mas após isso, ele enviou a ela uma foto de uma arma de fogo como forma de ameaçá-la”, explicou o delegado.

Segundo o delegado, após o acontecido, a mulher foi à delegacia relatar o ocorrido e foi representada pelo mandado de prisão do homem. Ele estava foragido em outra cidade até então.

“Ao tomarmos conhecimento de que o autor estava de volta ao município, realizamos diligências que resultaram com o cumprimento do mandado de prisão preventiva dele”, finalizou o delegado.

O homem responderá por descumprimento de medida protetiva, lesão corporal e ameaça e está à disposição da Justiça.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱