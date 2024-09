Lançamento da nova coleção ‘I AM BRETON’ em Manaus exalta paisagens brasileiras

A Breton, uma das principais indústrias fomentadoras do design nacional contemporâneo, lança a coleção ‘I am Breton Brasil’ em Manaus

Inspirada nas paisagens do país, a nova coleção “I AM BRASIL BRETON” será lançada nesta quinta-feira (26), em Manaus com presença de quatro designs brasileiros renomados.

A coleção evidencia os ricos cenários naturais que se encontram apenas no Brasil – patrimônios históricos e culturais.

Esses territórios, além de contarem com fauna e flora impressionantes, ajudam a contar a história do Brasil e também do design brasileiro por meio das matérias-primas oferecidas.

Para fazer parte desta história, os designs Karol Suguikawa, Bruno Niz, Victor Vasconcelos e Rapha Preto, que trabalham junto na nova coleção, participarão desse novo lançamento, que é voltado para profissionais da área e clientes.

Designers

KAROL SUGUIKAWA BRUNO NIZ RAPHA PRETO VICTOR VASCONCELOS

A curadoria de Daniel Pegoraro, diretor de Estilo, imagem e produto, permitiu que o regionalismo fosse evidenciado na coleção por meio da diversidade do time, convidado pela Breton, a expressar em seus desenhos a riqueza da natureza nacional e representar o país e sua multicultura.

Fernanda Marques é o grande nome da coleção e apresenta peças que são comparadas a joias. Juntam-se a ela novos nomes como Carlos e Caio Carvalho, e Sari Vá Design, que são da região do Cariri, sertão do Ceará. Também integram o time Valter Costa – também cearense – e Eduardo Trevisan, que assinam pela primeira vez na marca. Completam o time: Suíte Design, Karol Suguikawa, Luisa Moyses, Victor Vasconcelos, Bruno Niz, Carol Gay, Rapha Preto e Estúdio FR.

“Em ‘I am Breton Brasil’ ressaltamos os próprios pilares da Breton: brasilidade, design, sustentabilidade e família; E apresentamos isso ao mundo. Eles estão impressos no mobiliário reafirmando o quanto o nosso design, natureza e matérias-primas são singulares e como devem ser devidamente apreciados e valorizados”, comenta Pegoraro.

Produtos únicos

Materiais como mármores brasileiros – mais preciosos e apreciados do mundo, diversas madeiras (todas certificadas), variados tecidos, cordas náuticas, vidros, entre outros, são explorados de forma ímpar, garantindo que os desenhos sejam materializados em produtos únicos, que unem estética refinada com funcionalidade e conforto.

“Nessa coleção, reforçamos o orgulho que temos em ser uma empresa genuinamente brasileira que tem como principais valores a família, a brasilidade e a sustentabilidade, priorizando sempre conforto e funcionalidade em nossos produtos”, afirma André Rivkind, CEO da marca.

Sobre a Breton

A Breton se tornou referência no mercado de mobiliário de alto padrão, sendo reconhecida como uma das principais referências do segmento no Brasil.

Pautada pelos valores de família e conduzida por uma família, a marca tem expertise na criação, desenvolvimento e produção de mobiliário com alto valor agregado, que passa por uma curadoria afiada de uma equipe multidisciplinar preparada para atender as mais diversas demandas do mercado.

A Breton assume sua responsabilidade com a sustentabilidade e está comprometida em adotar práticas em todas as etapas de sua cadeia produtiva, buscando um melhor aproveitamento dos recursos naturais. Uma das conquistas da marca é o selo Carbono Negativo, obtido pela primeira vez em 2022. Nos anos de 2020 e 2021 a Breton já era reconhecida como Carbono Neutro, ou seja, compensou todas as suas emissões.

Com 20 lojas espalhadas pelo Brasil e expansão para o mercado internacional, especificamente em Dubai, o principal diferencial da Breton é a personalização. Cada peça é 100% personalizável, oferecendo aos clientes a escolha entre medidas, tecidos e acabamentos.

