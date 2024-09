‘Bolinho’ é preso ao transportar espingarda do Peru para Benjamin Constant no AM

Homem estava em posse de uma espingarda calibre 16 e cadernos com anotações financeiras possivelmente do tráfico de drogas

Francisco Andrade Garcia, de 20 anos, conhecido como “Bolinho”, foi preso em flagrante nesta quarta-feira (25), por porte ilegal de arma de fogo. A prisão ocorreu na região da orla do município de Benjamin Constant, interior do Amazonas.

Conforme a delegada Mayara Magna, da 51ª DIP, a equipe de investigação iniciou as diligências após uma denúncia de que um homem estaria em atitude suspeita no local. A denúncia informava que o jovem estaria carregando uma mala de mão, que estava deformada por conta do peso.

“Fomos até o local e encontramos Francisco com as características informadas. Durante revista na bagagem, encontramos uma espingarda calibre 16 e cadernos com anotações financeiras, possivelmente do tráfico de drogas”, falou a delegada.

Segundo a delegada, ao ser questionado, o homem afirmou que levou a arma de Islândia, no Peru, para entregar a outro homem, ainda não identificado, em Benjamin Constant. As investigações irão continuar para averiguar o destino do armamento.

Francisco Andrade responderá por porte ilegal de arma de fogo e está à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

