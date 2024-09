Nova pesquisa aponta David Almeida e Roberto Cidade no 2º turno

Em nova pesquisa divulgada nesta quarta-feira (25), o atual prefeito e candidato à reeleição, David Almeida (Avante), lidera a intenção de votos entre o eleitorado manauara, com 32,9%. Em segundo lugar, o Deputado Estadual, Roberto Cidade (União Brasil), possui 26,3% das intenções.

Com 3,1 pontos percentuais para mais ou menos, o terceiro lugar é marcado por um empate técnico, já que Capitão Alberto Neto (PL) tem 14,7%, e Amom Mandel (Cidadania), tem 11,7%.

O representante do PT, Marcelo Ramos, aparece com 4,9%, e Wilker Barreto (Mobiliza), com 1,1% das intenções de votos.

Em um método espontâneo, que é quando os nomes dos candidatos não são citados, a situação é bem parecida ao que foi notado no outro cenário.

Mantendo a liderança, David Almeida tem 31,2%, seguido por Cidade, que possui 21,5%. Em terceiro lugar, Alberto Neto, com 10,0%; em quarto lugar, Amom, com 9,5%. Marcelo Ramos aparece em quinto lugar com 3,7%, e Wilker Barreto totaliza 0,6%.

Em cenários de possíveis 2º turno, o atual prefeito também vence seus oponentes. Contra Amom, David tem 52,8%, enquanto o candidato do Cidadania tem 29,5%.

Em outro cenário, onde Almeida e Cidade se enfrentam no segundo turno, David tem 46,0% e o candidato do União Brasil tem 40,5%. Já entre o candidato à reeleição e o Capitão, David tem 51,0% e Alberto Neto tem 35,1%.

A pesquisa é da empresa 100% Cidades, em parceria com a Futura Inteligência, e entrevistou mil pessoas entre os dias 20 e 24 de setembro. Ela foi registrada junto ao TSE sob o número AM-08625/2024 .

