David Almeida mantém liderança na disputa pela prefeitura de Manaus

O candidato à reeleição, David Almeida (Avante), lidera as intenções de voto para a eleição de outubro com 29,5%, de acordo com a pesquisa da AtlasIntel, divulgada nesta quarta-feira (25).

Na segunda posição está Capitão Alberto Neto (PL), com 22,3%, seguido de perto pelo deputado federal Amon Mandel (Cidadania), que alcança 18,7%. Com a margem de erro de três pontos percentuais, Neto e Mandel estão tecnicamente empatados.

O candidato do União Brasil, Roberto Cidade (UB) surje em quarto lugar com 14,7% das intenções de votos, seguido por Marcelo Ramos (PT), com 9,5% e Wilker Barreto com 2,3%.

Veja os números do primeiro turno:

David Almeida (Avante): 29,5%

Capitão Alberto Neto (PL): 22,3%

Amom Mandel (Cidadania): 18,7%

Roberto Cidade (União Brasil): 14,7%

Marcelo Ramos (PT): 9,5%

Wilker Barreto (Mobiliza): 2,3%

Gilberto Vasconcelos (PSTU): 0,5%

Indecisos: 1,2%

Brancos/Nulos: 1,3%

Votos válidos

Quando considerados apenas os votos válidos, Almeida aparece com 30,3%, enquanto Neto e Mandel têm, respectivamente, 22,9% e 19,2%, mantendo-se o cenário de empate técnico.

A pesquisa também revela um crescimento no apoio ao atual prefeito, que em julho contava com 23% das intenções de voto.

Segundo turno

A pesquisa simulou três possíveis cenários de segundo turno. David Almeida seria reeleito em ambos os cenários projetados, com 41% das intenções de voto, seja contra Capitão Alberto Neto, seja contra Amon Mandel.

Em um eventual confronto direto entre os dois principais adversários, Mandel perderia para Neto por uma diferença de 3,5 pontos percentuais.

David Almeida (Avante) x Capitão Alberto Neto (PL): 41,9% x 36%

David Almeida (Avante) x Amom Mandel (Cidadania): 41,8% x 30,7

Amon Mandel (Cidadania) x Capitão Alberto Neto (PL): 34,8% x 38,3

O levantamento da Atlas ouviu 1.201 pessoas da capital do Amazonas entre os dias 19 a 24 de setembro. A pesquisa tem uma margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos e foi registrada com o código AM-02999/2024 no TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

