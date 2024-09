Quadrilha que assaltava ônibus em Manaus é presa e adolescente é apreendido

Quatro homens foram presos e um adolescente de 16 anos foi apreendido por envolvimento em roubos a ônibus e rotas de Manaus.

Os presos foram identificados como Antônio Marcelo Lima de Figueiredo Filho, de 26 anos; Israel Mota dos Santos, de 28; Kleverton Ramos da Silva, de 20, conhecido como “Pará”; e Yuri Queiroz de Oliveira, de 24.

O delegado Charles Araújo, informou que as diligências iniciaram quando a Polícia Militar recebeu a denúncia sobre Yuri ter sido visto em um ônibus, e a prisão dele foi efetuada no dia 19 de setembro. O indivíduo é suspeito de pelo menos 12 assaltos a ônibus e coletivos entre os dias 1º de setembro e 16 de setembro.

“Ele já era alvo de investigação e estava com um mandado de prisão em aberto, o qual foi solicitado pelo Nurcc. A imagem dele chegou a ser divulgada como procurado no dia 16 de setembro e isso facilitou que a população pudesse reconhecê-lo e denunciá-lo”, falou o delegado.

Segundo o delegado, continuando a operação, mais três homens de alta periculosidade foram detidos, por envolvimentos em roubos a coletivos de Manaus, e também foi dado cumprimento a outros dois mandados de prisão preventiva, no dia 23 de setembro.

A tenente-coronel PM Otacicleide, do Comando de Policiamento Metropolitano (CPM) da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), explicou que, em uma das ocorrências que o investigado pelo Nurcc foi preso, foi atendida por efetivo composto por futuros soldados da corporação, que iniciaram estágio operacional supervisionado no dia 10 de setembro. Desde a data, mil alunos soldados realizam patrulhamento a pé e em viaturas em todas as zonas de Manaus.

“Nós temos uma patrulha de alunos soldados no Terminal 5 e um transeunte informou à equipe que uma pessoa, que estava sendo procurada, estava numa linha de ônibus. O aluno soldado identificou o suspeito como sendo o Yuri Queiroz. Então, a partir daí ele foi detido e conduzido à delegacia”, contou.

Os homens responderão por roubo majorado e ficarão à disposição da Justiça. O adolescente responderá por ato infracional análogo ao crime de roubo majorado e está à disposição do Juizado Infracional.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱