Grupo criminoso que roubou rota do Distrito e atirou no veículo é preso em Manaus

Utilização do Cerco Inteligente de Videomonitoramento, o “Paredão”, da SSP-AM, auxiliou na identificação do veículo usado no crime

Quatro homens foram presos, na terça-feira (24), por envolvimento em um roubo à uma rota do Polo Industrial de Manaus (PIM).

As prisões foram efetuadas em menos de 12 horas após o crime e os presos foram identificados como Adriel Rodrigues dos Santos, Eliel Rocha Soares, Marcelo dos Santos Alves e Mizael Klinger Gomes Macedo.

De acordo com o delegado Charles Araújo, a equipe policial foi informada sobre o ocorrido por volta das 6h de terça-feira, e imediatamente iniciou as diligências para localizar e capturar os infratores.

A equipe acionou o Cerco Inteligente de Videomonitoramento, o “Paredão”, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), para identificar o veículo usado durante o crime, o qual foi crucial para localizar os suspeitos. Eles tentaram adulterar a placa da motocicleta para evitar a identificação.

“Apesar da tentativa de adulteração, conseguimos capturá-los, graças à tecnologia disponível no Sistema de Segurança, que foi essencial para identificar a motocicleta correta. A partir daí, começamos a seguir as pistas, montando o quebra-cabeça. Chegamos até o primeiro suspeito, o proprietário do veículo. Assim, percebemos que estávamos avançando na investigação”, detalhou.

Segundo o delegado, com as informações fornecidas pelo suspeito, a equipe se dirigiu a um bairro da zona leste e solicitou apoio da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Esse apoio foi fundamental para localizar os outros envolvidos durante as diligências na região, resultando nas prisões dos demais criminosos.

“É importante destacar que a operação foi quase 100% eficaz em apenas dez horas. Conseguimos, também, recuperar as armas utilizadas no crime e a motocicleta, o que nos levou até o receptador dos aparelhos. Assim, conseguimos solucionar o caso rapidamente, demonstrando à população que há uma Força de Segurança pronta para agir”, concluiu.

O capitão Thiago Dantas, comandante da 4ª Cicom, explicou que os envolvidos faziam parte de um grupo criminoso que estava causando temor na região, e mencionou que a primeira prisão foi realizada no bairro Nova Floresta, zona leste, com o apoio da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

“Em seguida, nos deslocamos para o bairro Tancredo Neves, também na zona leste, onde capturamos o segundo suspeito, que estava com a arma utilizada no roubo. O terceiro envolvido também foi preso no mesmo bairro, e logo depois localizamos o último infrator, que forneceu um revólver calibre 38 para cometer a ação. A partir daí, conseguimos identificar os receptadores que compraram os celulares roubados”, detalhou.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱