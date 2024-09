Descubra as mais recentes modalidades esportivas

Nas melhores apps de apostas pode descobrir quais as modalidades mais populares, saber se existem novos esportes que deve considerar e viver o esporte com mais emoção

Pensamos nas Olímpiadas ou nos grandes torneios multidisciplinares internacionais e julgamos que tudo foi inventado, no que ao esporte diz respeito. Na verdade, o esporte, como qualquer outra área, é dinâmico. Muitas são as modalidades que deixam de ser praticadas e outros esportes começam a ganhar alguma popularidade e praticantes, em função das tendências.

Nas melhores apps de apostas pode descobrir quais as modalidades mais populares, saber se existem novos esportes que deve considerar e viver o esporte com mais emoção. Os aplicativos apresentam torneios e provas atuais, com cotas revistas com regularidade e estatísticas que permitem perceber melhor como tudo está funcionando.

Listamos algumas das mais recentes tendências no mundo esportivo, com algumas modalidades muito recentes, que conquistam cada vez mais praticantes

eSports

Os esportes eletrônicos estão no centro de novas modalidades, com atletas e torcedores em todo o mundo. Os gamers profissionais, considerados esportistas de jogos eletrónicos, tem toda uma equipe cuidando do desempenho do atleta, desde o treinador até o preparador físico.

Os provedores dos jogos promovem torneios internacionais com alto valor de premiação, que tem levado ao crescimento e a profissionalização dos eSports. Os melhores gamers são esportistas de elite, que se dedicam exclusivamente ao jogo.

Corridas de Drones

Continuando no mundo tecnológico avançado, os drones de elevada qualidade, com esportistas experientes e competições em circuitos fechados, tem crescido bastante e é um universo cada vez mais competitivo. O evento Drone Racing League será porventura a competição mais conhecida deste novo esporte.

Uma combinação de esportes

Algumas das novas modalidades, não são propriamente novos esportes, mas sim a combinação de várias disciplinas que já existem, de modo a tornar o jogo mais intenso, mais dinâmico e mais exigente. Sem perder de vista a diversão!

Footgolf

Como se percebe pelo nome, a modalidade alia futebol e golfe. Possui já uma Federação Internacional e existem muitas provas de Footgolf acontecendo por aí.

Pickleball

A combinação das modalidades esportivas não é tão evidente pelo nome deste novo esporte. Ele combina:

tênis

badminton

pingue-pongue

Nada mal para um esporte de raquetes, com crescimento acelerado nos Estados Unidos da América.

Bossaball

Ninguém diria pelo nome, mas estamos falando de um esporte que alia vôlei, futebol e ginástica. Jogado em uma quadra inflável com trampolins e exige habilidades acrobáticas.

Teqball

A nova modalidade combina tênis de mesa e futebol. É jogado em uma mesa curva com uma bola de futebol e é considerado um esporte extremamente existente!

Outros esportes recentes

Não sendo exatamente novidades, estas modalidades continuam a despertar a curiosidade de muitos e a ganhar cada vez mais praticantes, um pouco por todo o mundo. Temos esportes, como:

Padel

Barre

Bouldering

Airsoft

Entre outros esportes. O foco parece associar esporte e tecnologia, como os esportes fantasia ou os esportes virtuais, cada vez mais na escolha do público, para assistir e para jogar,

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱