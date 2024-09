Exposição fotográfica imersiva em Manaus reflete sobre a percepção do cotidiano

Entre medos, sonhos, interesses e desejos, cada indivíduo possui uma compreensão própria desses sentidos, que, sobretudo, foram redesenhados após a pandemia. Essa é a proposta de reflexão subjetiva da instalação artística gratuita ‘Rotas de fuga (para sonâmbulos)’, que inicia neste sábado (28), na Galeria Manaós, localizada na rua Frei José dos Inocentes, 153, Centro, próximo ao Paço Municipal.

O idealizador do projeto, o artista visual amazonense Mario Hirotoshi, explicou que a ideia surgiu a partir da vontade de realizar uma curadoria do próprio trabalho para compreender os sentimentos vivenciados, principalmente durante o período pandêmico, algo compartilhado entre milhares de pessoas.

“O projeto é motivado por essa ideia de que a gente viveu um grande sonho/pesadelo durante um longo período e que sempre ansiávamos por um novo dia. Particularmente, eu tenho muito orgulho desse trabalho”, afirmou.

Desde 2018, o artista realiza o registro da vida de forma espontânea, por meio da fotografia analógica. A reunião de algumas dessas obras resultou no ‘Rotas de fuga (para sonâmbulos)’, como um “olhar para o passado”, que, além de demonstrar os sentimentos de Hirotoshi, apresenta a sua evolução dentro da fotografia.

Dividida em três partes, “Finda, noite”, “Dois terços de um sonho” e “Tem outro gosto viver”, a exposição fotográfica possibilita uma imersão sensorial e multimídia ao público. O universo transita entre 2019 e 2023, onde o sonho, o pesadelo e os sentimentos estão presentes e possuem múltiplos significados.

“O primeiro momento se passa em um período noturno, que trabalha com a ideia de uma festa que se transforma em pesadelo, com o desejo de que chegue ao fim, de chegar em casa e poder sonhar. Em seguida, surge um trabalho mais onírico e surreal, em que vamos trazer outras formas de exibir fotografias. Esse sonho, muitas vezes, beira o pesadelo; parece que as coisas vão dar errado, mas alguma solução aparece. No pós-pandemia, percebemos que a vida já tem outro gosto, com o desejo de estar fora de casa e aproveitar a luz solar”, descreveu.

A exposição apresenta uma atmosfera que envolve o público de maneira imersiva, a partir de estímulos sonoros e intervenções com ilustração e animação, em “uma esfera de sonho atravessada pelo desejo de acordar”, conforme explicou Mario Hirotoshi.

Além de Hirotoshi, o projeto é composto pelos artistas Gabrielli Loys (curadora), Victor Neves (musicista), Natu (ilustradora e videomapper), Clara Nogueira (produção) e Paulo Maciel (designer).

A exposição

Contemplada pelo Edital Manaus Identidade Cultural – Demais Linguagens 2023, da Lei Paulo Gustavo, a exposição fotográfica poderá ser visitada todos os sábados, a partir do dia 28 de setembro até 31 de outubro, com sessões às 14h30, 16h e 17h30.

Para controle do acesso ao local, o ingresso gratuito deve ser adquirido pelo Sympla, por meio do link (https://www.sympla.com.br/evento/rotas-de-fuga-para-sonambulos/2596046). Com ingressos disponíveis para os dias 19 e 26 de outubro.

A exposição também possui audiodescrição, descrição em libras e visita guiada em vídeo para garantir a acessibilidade aos visitantes. Mais informações podem ser acessadas pelo Instagram oficial do projeto (@rotasdefugaps).

